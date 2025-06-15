Девин Хейни готов подраться с Ричардсоном Хитчинсом в полусреднем дивизионе

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Девин Хейни заявил о том, что готов провести бой против действующего обладателя пояса IBF в первом полусреднем весе Ричардсона Хитчинса в рамках полусреднего дивизиона.

«Мы могли бы провести бой в полусреднем дивизионе», — написал Хейни на своей странице в социальной сети.

Хитчинс одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде над бывшим абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории Джорджем Камбососом-младшим в главном событии вечера бокса, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden Theater.