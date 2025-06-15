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Отец Джея Опетайи дал прогноз на предстоящий реванш Усика с Дюбуа

Отец Джея Опетайи дал прогноз на предстоящий реванш Усика с Дюбуа
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Отец и тренер действующего чемпиона мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джея Опетайи, Тапу Опетайя, высказался по поводу предстоящего реванша между чемпионом IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в супертяжёлом весе Александром Усиком, который состоится 19 июля в Лондоне.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Тут может быть такая же вещь, как и в бою Джастиса Хани и Фабио Уордли. Если Дюбуа попадёт один ударом по подбородку Усика, то он может его потрясти, потому что Усик не любит пропускать. Я знаю это как факт. Он легко будет потрясён. Когда он пропускает, то его уносит из этого места. Но по нему нужно ещё попасть. Это ещё один хороший бой. Я считаю, что бой уйдёт в копилку Усику, но…» — сказал Тапу на YouTube-канале Boxing King Media.

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