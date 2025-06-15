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«Началась война. Лучше умереть, чем жить на коленях». Братья Хейбати отправятся в Иран

«Началась война. Лучше умереть, чем жить на коленях». Братья Хейбати отправятся в Иран
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Боец ММА Мохаммад Хейбати, известный как Персидский дагестанец, сообщил, что отправляется в Иран защищать свою родину во время боевых действий с Израилем.

«Началась война. Обязательно я туда отправляюсь, в отличие от этого балабола Макса Дивнича, который сидит как крыса, всех осуждает и болтает. Смерть намного круче, чем жить на коленях. Я со своим братом об этом не общался, моё решение принято самостоятельно. Я не знаю, когда он туда отправляется. Всё, что я могу сделать для своей родины… Я могу жить в Германии, у меня есть все основания жить в Европе, могу работать инженером-машиностроителем, в рублях зарабатывать полмиллиона. Могу гаситься, прятаться, зарабатывать тут большие деньги, но я выбираю отправиться туда и защищать свою родину», — сказал Мохаммад.

Такое же решение принял и его брат.

«Либо родина, либо смерть. Через 9 дней я поеду туда. Лучше с честью погибнуть, чем жить с унижением», — написал Али Хейбати, сопроводив пост иранским флагом.

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