Умар Нурмагомедов рассказал, почему в UFC попросили Махачева оставить титул в лёгком весе

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов раскрыл причину того, почему весной в Дагестан прилетал вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл.

«Он [Хантер] очень сильно погружён в работу. Это тот человек, который сделал бой Хабиб — Конор. Как я понял, он очень большой фанат именно боёв, большие бои хочет делать. Не знаю, можно говорить или нет [о том, почему он прилетел], но они хотели, чтобы Ислам поднялся [в полусредний вес]. Они хотят из Топурии сделать чемпиона в 70 кг не потому, что Ислам хочет наверх подняться, а потому что они хотят Махачева видеть чемпионом в полусреднем весе. В UFC считают, что Илия будет продавать бои. План был такой: если выиграет Белал Мухаммад, то Ислам должен был бы защищать пояс в лёгком весе. Но сейчас, когда Белал утратил титул, Ислам в полусредний вес поднимется. Будет двойным чемпионом. Ислам не хочет отказываться [от лёгкого веса] и стремится подраться там тоже», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.