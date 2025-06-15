Умар Нурмагомедов уверен, что Двалишвили не доминировал над ним во время боя на UFC 311

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов заявил о желании провести реванш с чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Также Молодой орёл выразил уверенность, что грузинский атлет не так сильно доминировал над ним во время боя, который состоялся на турнире UFC 311. Тогда победу одержал Мераб единогласным решением судей.

«Конечно, мне хотелось бы взять реванш, доказать, что повлияла поломанная рука, что всё по-другому могло закончиться. Если не встречусь, если он как-то завершит карьеру, я так или иначе собираюсь становиться чемпионом. Если в моей карьере так и не состоится этот реванш, для меня это не будет какой-то трагедией. Я за это всё не держусь. Такого доминирования у него в этом бою не было. Были какие-то проходы, после которых он не смог удержать. Вот Белал Мухаммад побил Леона Эдвардса — это доминирование. Он его валил, бил, искромсал. Такого доминирования у Мераба в бою со мной не было», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.