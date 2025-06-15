«Не могу ею засаживать». Умар Нурмагомедов — о руке, сломанной в бою с Двалишвили

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов поделился информацией о состоянии своей левой руки, которую сломал во время боя с грузином Мерабом Двалишвили. Их встреча состоялась на турнире UFC 311. Тогда победу одержал Мераб единогласным решением судей, защитив титул чемпиона UFC.

«Не могу этой рукой вкладываться и засаживать. Я туда гелевую накладку ставлю. И то ею открыто бью — даже если это просто джеб. Поэтому сейчас бой принимать [в июле], начинать тренировочный лагерь травмированным, когда ты не можешь всё делать, — нет смысла. Кстати, последний бой я так и принял. Это сейчас не оправдание — это просто факт», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.