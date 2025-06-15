Умар Нурмагомедов: у Мераба есть тупая, грубая сила. Ему даже удерживать соперника не надо

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов считает, что грузин Мераб Двалишвили сохранит за собой чемпионский титул UFC в категории до 61 кг до конца текущего года за счёт чистой физической силы.

«Мне кажется, что Двалишвили останется чемпионом [в этом году]. У него есть функционалка и тупая, грубая сила. Мераб так борет, что ему даже удерживать противника не надо. Он даже не показывает каких-то навыков в грэпплинге, даже держать и контролировать не умеет. Мераб просто давит», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Ранее Умар Нурмагомедов рассказал, почему в UFC попросили Махачева оставить титул в лёгком весе.