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Нганну поздравил Камару Усмана с победой в бою с Хоакином Бакли

Нганну поздравил Камару Усмана с победой в бою с Хоакином Бакли
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну поздравил экс-обладателя титула UFC в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана с победой в бою с седьмым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг американцем Хоакином Бакли. Нигерийский кошмар взял верх единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

«Поздравляю моего брата Камару с потрясающей победой на UFC on ESPN 69. Вдохновляет видеть, как ты выступил после всего, что пережил в последнее время.

Также поздравляю Хоакина Бакли с очень впечатляющим выступлением. Пятый раунд был просто огонь», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

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