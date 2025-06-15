Нганну поздравил Камару Усмана с победой в бою с Хоакином Бакли

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну поздравил экс-обладателя титула UFC в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана с победой в бою с седьмым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг американцем Хоакином Бакли. Нигерийский кошмар взял верх единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

«Поздравляю моего брата Камару с потрясающей победой на UFC on ESPN 69. Вдохновляет видеть, как ты выступил после всего, что пережил в последнее время.

Также поздравляю Хоакина Бакли с очень впечатляющим выступлением. Пятый раунд был просто огонь», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.