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Камару Усман предположил, какие бои в полусреднем весе должны состояться в скором времени

Камару Усман предположил, какие бои в полусреднем весе должны состояться в скором времени
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Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель титула UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман предположил, какие бои должны состояться в ближайшее время в полусреднем весе во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 69.

Согласно его мнению, американец Хоакин Бакли должен разделить октагон либо с ирландцем Ианом Гарри, либо с бразильцем Карлосом Пратесом. Представителю США Шону Брэди следует встретиться с непобеждённым казахом Шавкатом Рахмоновым, а ему самому следует дождаться победителя в титульном поединке между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

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