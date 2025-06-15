Камару Усман предположил, какие бои в полусреднем весе должны состояться в скором времени

Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель титула UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман предположил, какие бои должны состояться в ближайшее время в полусреднем весе во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 69.

Согласно его мнению, американец Хоакин Бакли должен разделить октагон либо с ирландцем Ианом Гарри, либо с бразильцем Карлосом Пратесом. Представителю США Шону Брэди следует встретиться с непобеждённым казахом Шавкатом Рахмоновым, а ему самому следует дождаться победителя в титульном поединке между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.