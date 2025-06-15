В UFC опубликовали реакцию отца Хабиба, когда того взял на удушающий Порье в 2019 году

Официальный YouTube-канал UFC опубликовал видео, на котором запечатлена реакция Абдулманапа Нурмагомедова на момент, когда его сын Хабиб был пойман на удушающий приём («гильотина») американцем Дастином Порье на турнире UFC 242. Их поединок тогда был главным событием вечера.

Абдулманап стоически перенёс данный момент, не показывая никаких эмоций.

Фото: Кадр из видео

В результате Хабибу удалось выбраться из данного приёма, после чего он перехватил инициативу и уже в через минуту сам задушил Бриллианта. Для Нурмагомедова та победа стала 28-й подряд. У Дастина, в свою очередь, прервалась серия из шести боёв без поражений.