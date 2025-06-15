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Умар Нурмагомедов однозначно ответил, может ли Махачев подняться в средний вес

Умар Нурмагомедов однозначно ответил, может ли Махачев подняться в средний вес
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов однозначно ответил, может ли его одноклубник и лидер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий соотечественник Ислам Махачев подняться в средний вес.

«[Может ли Ислам подняться в средний вес?] Нет. Он не весит столько даже. Сейчас Исламу нужно будет качаться, чтобы в полусредний вес подняться», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

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