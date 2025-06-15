Усман: дайте мне победителя боя Махачев — Делла Маддалена, чтобы вы увидели все мои навыки

Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель пояса UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман аргументированно объяснил, почему ему следует дать поединок с победителем титульного поединка в полусреднем весе между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Если вы не хотите видеть, как я просто борюсь с парнями, то вам нужно отдать мне победителя боя Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена, чтобы вы увидели полный арсенал моих навыков в моём следующем поединке в 2026 году!» — сказал Усман в эфире телеканала ESPN.