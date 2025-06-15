Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов недоумевает из-за решения судей в поединке с Двалишвили

Умар Нурмагомедов недоумевает из-за решения судей в поединке с Двалишвили
Аудио-версия:
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался насчёт того, как судьи оценили его поединок с чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их встреча состоялась на турнире UFC 311. Тогда победу одержал Мераб единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Мераб Двалишвили (W) — Умар Нурмагомедов
19 января 2025, воскресенье. 07:35 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

«Первый раунд судья как мог отдать Мерабу? Один из судей ему отдал. И третий раунд — знаешь, такой для меня… Я пересматривал бой. Могу сказать, что концовку отдал. Я проиграл четвёртый и пятый раунд, очевидно. Но третий раунд… не знаю, оставим на совесть судей. Раз они так решили, значит, так оно и есть. Повлияло то, что я сломал руку. Не оправдываюсь. Я сам принял бой. Если бы выиграл, то говорил бы, какой хороший. Я вышел, подрался как мужчина, каких-то качеств в этом бою не потерял. От того, что так получилось, каким-то другим Умаром не стал», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Материалы по теме
Все забыли об Умаре. С кем должен биться брат Хабиба?
Все забыли об Умаре. С кем должен биться брат Хабиба?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android