Умар Нурмагомедов недоумевает из-за решения судей в поединке с Двалишвили

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов высказался насчёт того, как судьи оценили его поединок с чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их встреча состоялась на турнире UFC 311. Тогда победу одержал Мераб единогласным решением судей.

«Первый раунд судья как мог отдать Мерабу? Один из судей ему отдал. И третий раунд — знаешь, такой для меня… Я пересматривал бой. Могу сказать, что концовку отдал. Я проиграл четвёртый и пятый раунд, очевидно. Но третий раунд… не знаю, оставим на совесть судей. Раз они так решили, значит, так оно и есть. Повлияло то, что я сломал руку. Не оправдываюсь. Я сам принял бой. Если бы выиграл, то говорил бы, какой хороший. Я вышел, подрался как мужчина, каких-то качеств в этом бою не потерял. От того, что так получилось, каким-то другим Умаром не стал», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.