Умар Нурмагомедов озвучил имя следующего соперника

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассчитывает в следующем поединке встретиться с бывшим обладателем титула UFC в категории до 61 кг соотечественником Петром Яном, если тот победит в следующем поединке американца Маркуса Макги.

«Не знаю, как Кори Сэндхаген подерётся с Двалишвили. 100% знаю, что Кори будет следующим претендентом. Он очень хороший пацан. И уже мне с Петром — если он следующий бой выиграет — надо будет выяснять, кто будет главным претендентом. Ему-то со мной бой предложили, а он сказал: «Я не хочу до октября ждать». А мне сейчас выходить с Петром драться с поломанной рукой, заново её травмировать — смысла нет», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.