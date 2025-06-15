Пимблетт: если Илия бросит мне вызов, то UFC устроит нам бой. Знаю, как победить Топурию

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт уверен, что в руководстве сильнейшей организации в мире заинтересованы организовать ему поединок с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 70 кг) испано-грузином Илией Топурией.

«Если Илия победит и скажет, что хочет сразиться со мной, то UFC устроит этот бой, поскольку они знают, что это денежный поединок. Я знаю, что победил бы его. Знаю, как его победить. Никто не ищет его слабых мест, все просто пытаются с ним боксировать», — приводит слова Пимблетта аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).