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«Налетели необразованные фанатики». Физиев — о том, почему перестал представлять Киргизию

«Налетели необразованные фанатики». Физиев — о том, почему перестал представлять Киргизию
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11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев рассказал, почему перестал представлять Киргизию в качестве бойца ММА.

«В Киргизии началась на этой (религиозной) основе суета, травля [в адрес тех, кто исповедует ислам шиитского толка]. Муфтият Киргизии выразился необдуманно в сторону моего течения, меня. А эти необразованные фанатики тысячами налетели на меня, хейт ужасный пошёл. И из-за того, что на этот хейт никто никак не отреагировал…[принял решение представлять Азербайджан, а не Киргизию].

Там столько уголовных дел можно было возбудить. Органы не обратили внимания, общественность не поддержала. Значит, это, наверное, не моё, не мой дом. Раз такой хейт идёт, а никто не поддерживает. И я ушёл туда, где моя историческая родина, где живут такие же, как и я. Вот так всё случилось», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале SHMS AUTO GROUP.

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