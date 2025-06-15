Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев: шесть бойцов подряд отказались драться со мной. То **** болит, то ухо стреляет

Физиев: шесть бойцов подряд отказались драться со мной. То **** болит, то ухо стреляет
Аудио-версия:
Комментарии

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев рассказал, что испытывает трудности с подбором соперников.

«Шесть лет я в UFC, у меня было три операции, из-за которых я не дрался два года с копейками. И примерно ещё столько же мне не могли найти соперника. Почему я с Гэтжи вышел на коротком уведомлении? Я с августа ждал поединка! И шесть человек подряд отказались выходить со мной. То **** болит, то ухо стреляет…

А сейчас стало ещё сложнее — я же опасный чувак! Но у меня на бумаге три поражения. Два — с бонусами за «бой вечера», а в одном поединке сам поломался, хотя уверен, что победил бы. Но вот теперь на бумаге три поражения. И логика у соперников такая: «Выйду против чувака, у которого три поражения, проиграю ему… А что от этого получу?» А я просто хочу сказать, что ты испугался! Ещё до ринга», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале SHMS AUTO GROUP.

Материалы по теме
«Налетели необразованные фанатики». Физиев — о том, почему перестал представлять Киргизию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android