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«Пахать надо». Умар Нурмагомедов назвал детскую мечту, которая пока не осуществилась

«Пахать надо». Умар Нурмагомедов назвал детскую мечту, которая пока не осуществилась
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал, о чём мечтает с детства.

«У меня уровень жизни поменялся так, что я даже никогда не мог представить, что так будет. Не думал, что у меня будет несколько пар кроссовок. А их уже не несколько — под каждый прикид есть. Что машина будет хорошая, не мог представить. В квартире хороший ремонт сделал — заселился.

Этого всего не мог и представить. Даже не загадывал. Но так, чтобы гештальт закрыл, галочку поставил, — я такие цели в детстве не прописывал. В тетради прописывал: «Стать чемпионом UFC, стать чемпионом UFC». Единственное, я хочу, чтобы пояс у меня дома был. Но это не купить — там пахать надо», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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