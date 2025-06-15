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Опубликован официальный постер к турниру UFC on ABC 8 с Уиттакером и де Риддером

Опубликован официальный постер к турниру UFC on ABC 8 с Уиттакером и де Риддером
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Пресс-служба североамериканской лиги UFC опубликовала официальный постер к турниру UFC on ABC 8, в главном поединке которого состоится бой между бывшем обладателем титула UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером и экс-чемпионом One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне бойцом UFC нидерландцем Ренье де Риддером. Ивент состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

Фото: Пресс-служба UFC

Роберту 34 года. В последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, Уиттакер разделил октагон с непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Бой завершился победой Борза болевым приёмом в первом раунде. В своём рекорде он имеет 26 побед и восемь поражений.

Де Риддеру также 34 года. В последнем бою, который состоялся 3 мая на турнире UFC on ESPN 67, нидерландский атлет победил техническим нокаутом американца Бо Никала. Для Ренье эта победа стала третьей подряд в UFC.

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