Физиев вспомнил забавную историю о том, как взял себе прозвище Атаман

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев рассказал, как он взял себе прозвище Атаман.

«Весёлая история. Я как-то пошёл в школу. А отец домой редко приезжал — раз в две недели, раз в десять дней. И вот он возвращается и спрашивает: кто атаман в классе? А я не знал даже это слово. Говорю: «Не знаю, пап». И он говорит: «Ты чертила! Чё, ***** кого-то!? Чтоб мой сын кого-то **** в классе?!» Наехал на меня по полной. Он подумал, что я не атаман в классе. Потом мне мама объяснила, что такое атаман. И уже с детства стало так, что я атаман, меня уважают и так далее.

В Таиланде, когда я приехал, мы начали хорошо общаться с Павлом [Федотовым], тренером сестёр Шевченко. И он поднял тему, когда началась моя профессиональная карьера, мол, какой псевдоним возьму? Ушли думать. А мне нравилась военная тема, я офицер, всегда наблюдал за военными вооружениями. И мы с Пашей много об этом разговаривали, и он как-то сказал: «Короче, атаманом будешь!» А ту историю из детства я ему никогда раньше не рассказывал, он не знал! И вот с 2015 года у меня этот псевдоним», — сказал Физиев в интервью на YouTube-канале SHMS AUTO GROUP.