Брат Хабиба — о встрече с игроками «Реала»: Модрич, ты вообще как в футболе находишься?

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов вспомнил, как посетил матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити», который состоялся 19 февраля. Тогда игра завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба.

— С Рюдигером мы давно друг на друга подписаны, мы же мусульмане. Он Хабиба хорошо знает, тоже друг на друга подписаны.

Я ему пишу: «Салам алейкум, я приду на матч, буду за тебя болеть, удачи». Он говорит: «Салам, тебе сделать билет? Он у тебя есть? Скинь-ка мне его, после матча я тебя спущу». Отправил его. После матча смотрю, Тони выискивает кого-то, и я понял, что меня. Встал, руками машу, и он говорит: «Всё, идём».

— Ты же попал в раздевалку, там Анчелотти, Мбаппе…

— Но у меня были не те ощущения, которые были бы у серьёзного фаната «Реала». Спустился, он говорит: «Я на интервью, подожди, потом освобожусь, зайдёшь, поздороваешься с ребятами». Зашёл, а там Модрич, Мбаппе… не все были, некоторые тоже ушли. Смотрю на Модрича… он как играет вообще? Когда я выходил, думал: «Модрич, ты вообще как в футболе находишься? Такой маленький, худой, моего роста. Ну ты и гигант», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.