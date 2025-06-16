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Брат Хабиба — о встрече с игроками «Реала»: Модрич, ты вообще как в футболе находишься?

Брат Хабиба — о встрече с игроками «Реала»: Модрич, ты вообще как в футболе находишься?
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов вспомнил, как посетил матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити», который состоялся 19 февраля. Тогда игра завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Мбаппе – 4'     2:0 Мбаппе – 33'     3:0 Мбаппе – 61'     3:1 Гонсалес – 90+2'    

— С Рюдигером мы давно друг на друга подписаны, мы же мусульмане. Он Хабиба хорошо знает, тоже друг на друга подписаны.

Я ему пишу: «Салам алейкум, я приду на матч, буду за тебя болеть, удачи». Он говорит: «Салам, тебе сделать билет? Он у тебя есть? Скинь-ка мне его, после матча я тебя спущу». Отправил его. После матча смотрю, Тони выискивает кого-то, и я понял, что меня. Встал, руками машу, и он говорит: «Всё, идём».

— Ты же попал в раздевалку, там Анчелотти, Мбаппе…
— Но у меня были не те ощущения, которые были бы у серьёзного фаната «Реала». Спустился, он говорит: «Я на интервью, подожди, потом освобожусь, зайдёшь, поздороваешься с ребятами». Зашёл, а там Модрич, Мбаппе… не все были, некоторые тоже ушли. Смотрю на Модрича… он как играет вообще? Когда я выходил, думал: «Модрич, ты вообще как в футболе находишься? Такой маленький, худой, моего роста. Ну ты и гигант», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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