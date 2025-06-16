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Хоакин Бакли: респект Камару. Ты настоящая легенда. Мою руку не подняли, но всё в порядке

Хоакин Бакли: респект Камару. Ты настоящая легенда. Мою руку не подняли, но всё в порядке
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Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли прокомментировал поражение в поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом. Их бой стал главным событием вечера на турнире UFC on ESPN 69. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Усмана единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

«Респект Камару Усману. Ты настоящая легенда, ты настоящий величайший боец всех времён. Моя рука не была поднята, но всё в порядке. Это даёт мне время сделать перерыв и поработать над своими навыками», — приводит слова Бакли аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

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