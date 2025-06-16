Хоакин Бакли: респект Камару. Ты настоящая легенда. Мою руку не подняли, но всё в порядке

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли прокомментировал поражение в поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом. Их бой стал главным событием вечера на турнире UFC on ESPN 69. Встреча продлилась все пять раундов и завершилась победой Усмана единогласным решением судей.

«Респект Камару Усману. Ты настоящая легенда, ты настоящий величайший боец всех времён. Моя рука не была поднята, но всё в порядке. Это даёт мне время сделать перерыв и поработать над своими навыками», — приводит слова Бакли аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).