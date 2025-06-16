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«Мог скинуть за сутки 10 кг». Цзю — о своей подготовке к боям

«Мог скинуть за сутки 10 кг». Цзю — о своей подготовке к боям
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Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю рассказал, какой образ жизни ведёт сейчас и как раньше готовился к поединкам.

«Участвую сейчас в полумарафонах, в марафонах. Обычно у меня по 50 км бега в неделю и четыре часа на скакалке. За одну тренировку могу скинуть по 3-5 кг.

Когда выступал, то за время подготовки [к бою] мог гонять по 20 кг. Самый большой вес, который мне удавалось скинуть за сутки, это 10 кг», — сказал Цзю в программе «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

Напомним, Цзю становился трёхкратным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира. В 2005 году боксёр провёл свой последний поединок в карьере.

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