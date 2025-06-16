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«Когда схватка?» Боец UFC Царукян встретился с экс-гонщиком Ф-1 Никитой Мазепиным

«Когда схватка?» Боец UFC Царукян встретился с экс-гонщиком Ф-1 Никитой Мазепиным
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Известный российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян встретился с бывшим гонщиком Формулы-1 Никитой Мазепиным. Оба спортсмена поделились соответствующей фотографией на своих страницах в социальных сетях.

«Когда намечается схватка, Никита», — написал Царукян.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна и Никиты Мазепина

В общей сложности на счету Царукяна в смешанных единоборствах 25 боёв, в которых он одержал 22 победы и потерпел три поражения.

Мазепин в Формуле-1 выступал за американскую команду «Хаас», которая расторгла с ним контракт 5 марта 2022 года. Решение было принято из-за ситуации на Украине.

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