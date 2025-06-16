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Экс-тренер Головкина поделился прогнозом на бой Кроуфорда и Альвареса

Экс-тренер Головкина поделился прогнозом на бой Кроуфорда и Альвареса
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Известный американский тренер Абель Санчес, под чьим руководством ранее занимался бывший казахстанский ветеран Геннадий Головкин, поделился мнением о предстоящем поединке между абсолютным чемпионом мира во второй средней весовой категории Саулем Альваресом и бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд – отличный боец, как и Канело. Думаю, у них схожий IQ, за исключением того, что Канело не пропускает так много, как Кроуфорд. Канело при этом более крупный. По нему попадал не только Геннадий Головкин, который является одним из самых сильных панчеров, но и Бивол, и Ковалёв, которые также являются мощными панчерами.

Полагаю, Канело проиграет три или четыре раунда в начале, но как только начнёт наносить удары по сопернику, как это было в его последних шести или семи боях, после шестого или седьмого раундов, поединок превратится для него в спарринг-сессию», — сказал Санчес на канале Round Eight Boxing в YouTube.

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