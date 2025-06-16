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«Всё равно что быть голым посреди улицы». Топурия — о своих сложностях в полулёгком весе

«Всё равно что быть голым посреди улицы». Топурия — о своих сложностях в полулёгком весе
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия прояснил, почему принял решение подняться в лёгкий дивизион.

«Во время весогонки не можешь есть или пить. В такие моменты вас не волнуют никакие материальные блага. Вам могут предложить мешки денег, любые автомобили на выбор, однако вам совершенно всё равно. Если дадут маленький стакан воды и скажут: «Ты можешь выпить, и это не увеличит твой вес», то я для этого сделаю всё. Я чувствовал себя ужасно. Это всё равно что быть голым посреди улицы. Просто ужасно. Поэтому я не хотел больше страдать. Я не хотел проходить через это», — сказал Топурия в интервью ESPN Deportes.

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