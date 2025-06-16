Царукян заявил, что будет страховать титульный бой Топурия — Оливейра на UFC 317

Известный российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян сообщил, что будет страховать титульный поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и испанцем с грузинскими корнями Илией Топурией. Бой пройдёт на турнире UFC 317 в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (США). Соответствующее заявление Царукян сделал на своей странице в социальных сетях в комментариях к одному из постов.

Напомним, титул UFC в лёгкой весовой категории стал вакантным после решения россиянина Ислама Махачева подняться в полусредний дивизион.

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