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Абубакар Нурмагомедов высказался о цели посещения Дагестана Хантером Кэмпбеллом

Абубакар Нурмагомедов высказался о цели посещения Дагестана Хантером Кэмпбеллом
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов в шутку высказался о недавнем прилёте в Дагестан вице-президента UFC Хантера Кэмпбелла. Ранее Умар Нурмагомедов заявлял, что Кэмпбелл прибыл в Дагестан, чтобы обсудить с Исламам Махачевым переход в полусредний дивизион UFC.

«Ребята, я расскажу вам на самом деле, для чего прилетел Хантер в Дагестан! Мне позвонил Ризван Магомедов и говорит, что Хантер хочет прилететь в Дагестан, увидеть тебя и выпить с тобой лавандовый раф. Я такой: «Да, конечно, брат!» В ходе беседы Хантер поздравил меня с легендарным подписанием в промоушен GFL. В общем, круто провели время. Хантер, прилетай ещё, брат. Кстати, розовый pancake на столе очень вкусный», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Абубакара Нурмагомедова

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