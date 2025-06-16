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«Прикосновение смерти». Джо Роган назвал самого страшного бойца UFC

«Прикосновение смерти». Джо Роган назвал самого страшного бойца UFC
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о бразильском бойце смешанных единоборств (ММА) первом номере лиги Даны Уайта в полутяжёлом весе Алексе Перейре.

«Когда он пришёл в UFC, многие совершенно не знали о нём. Я как большой поклонник кикбоксинга считал, что он тот самый парень! Тогда я подумал, что он раскидает всех соперников. Помню, как Даниэль Кормье сказал мне: «Правда?» И я такой: «Дружище, абсолютно уверен». Я указал на него в его дебюте и сказал: «Это чёртов бугимен из бугименов». Помню, показал ему видеозаписи боёв Перейры по кикбоксингу, и он такой: «Боже мой!» Я сказал: «Все, к кому он прикасается, ощущают прикосновение смерти», — сказал Роган в своём подкасте.

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