«Прикосновение смерти». Джо Роган назвал самого страшного бойца UFC

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о бразильском бойце смешанных единоборств (ММА) первом номере лиги Даны Уайта в полутяжёлом весе Алексе Перейре.

«Когда он пришёл в UFC, многие совершенно не знали о нём. Я как большой поклонник кикбоксинга считал, что он тот самый парень! Тогда я подумал, что он раскидает всех соперников. Помню, как Даниэль Кормье сказал мне: «Правда?» И я такой: «Дружище, абсолютно уверен». Я указал на него в его дебюте и сказал: «Это чёртов бугимен из бугименов». Помню, показал ему видеозаписи боёв Перейры по кикбоксингу, и он такой: «Боже мой!» Я сказал: «Все, к кому он прикасается, ощущают прикосновение смерти», — сказал Роган в своём подкасте.

Перейра сходил к шаманам перед возможным реваншем с Анкалаевым: