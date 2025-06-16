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Жозе Альдо исключён из ростера UFC

Жозе Альдо исключён из ростера UFC
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Прославленный бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Жозе Альдо исключён из ростера UFC. Об этом информирует сервис UFC Roster Watch.

В общей сложности на счету Альдо в смешанных единоборствах 42 поединка, в которых он одержал 32 победы (17 из них были одержаны нокаутом), и потерпел 10 поражений. В 2023 году бразильский спортсмен был введён в Зал славы UFC. Жозе является рекордсменом по наибольшему количеству последовательных защит титула в истории UFC в полулёгком весе (семь). В настоящий момент Альдо 38 лет. В середине мая именитый ветеран объявил о завершении карьеры профессионального бойца.

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