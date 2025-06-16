Сехудо назвал дату поединка Махачев — Делла Маддалена

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Генри Сехудо назвал дату поединку между лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянином Исламом Махачевым и действующим обладателем пояса в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Поединок между Махачевым и Делла Маддаленой назначен на 20 октября. Место проведения ещё не определено», — сказал Сехудо в эфире подкаста Pound4Pound.

Ранее бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель пояса UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман заявил, что должен стать следующим соперником для победителя пары Махачев — Делла Маддалена.