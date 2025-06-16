Тренер Махачева: переход в полусредний вес планировался до того, как появился Топурия

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, высказался о решении бойца подняться в полусредний вес.

«Ислам сказал: «Я хочу защитить титул больше, чем кто-либо другой. А после этого, если у меня появится возможность, хочу побороться за титул в полусреднем весе». Так что это было в планах ещё до того, как Топурия стал хоть кем-то известным», — сказал Мендес в эфире Submission Radio.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.