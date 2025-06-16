«То, что он меня знает — удивился». Умар Нурмагомедов — о беседе со Златаном Ибрагимовичем

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов рассказал о своей беседе с бывшим звёздным нападающим, а ныне старшим советником футбольного «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Я с Ибрагимовичем пообщался тоже. Как мне Златан? Много времени поговорить не было, но даже за этот короткий [промежуток] 30-40 минут, знаешь, показался человеком, который… Я и так смотрел его интервью, но он такой человек, который много говорит о ментальности, а это очень важная часть для любого спортсмена, не только в футболе.

Такой, да, сильный характер [у него]. И он сказал: «Я смотрел твой бой. Выше руки — у тебя всё впереди. Ты ещё молодой пацан. Давай тренируйся». Знаешь, вот обычные такие слова поддержка. Но вот то, что меня Ибрагимович знает — я удивился», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале Hustle Show.