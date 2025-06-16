«Схватка монстров». Тренер Махачева — о возможном возвращении Ислама в лёгкий вес

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, высказался о возможности возвращения своего подопечного в лёгкий вес.

«Сначала нам нужно победить Маддалену, чтобы о чём-то говорить. Сейчас в лёгком весе для Ислама есть только один интересный бой — против Топурии. Если, конечно, Илия победит Оливейру. Кроме этого, больше ничего. Если Илия пройдёт Чарльза, это уже не будет бой маленького парня против большого. Это будет схватка монстров», — сказал Мендес в эфире Submission Radio.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение.