Усман — о серии из трёх поражений: должен был избавиться от этого бремени
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Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель пояса UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман в беседе с бывшим чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо прокомментировал свою серию из трёх поражений, которая прервалась в победном поединке с Хоакином Бакли на турнире UFC on ESPN 69.
UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли
«Ты любишь постоянно указывать — мы оба в клубе 0-3, так что я должен был избавиться от этого бремени, ведь было столько неуважения, столько всего было сказано, что они обращались со мной, как с рыжим пасынком», — сказал Усман в эфире подкаста Pound4Pound.
До победы над Бакли Усман проиграл Хамзату Чимаеву и дважды — Леону Эдвардсу.
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