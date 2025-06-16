Усман — о серии из трёх поражений: должен был избавиться от этого бремени

Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель пояса UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман в беседе с бывшим чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо прокомментировал свою серию из трёх поражений, которая прервалась в победном поединке с Хоакином Бакли на турнире UFC on ESPN 69.

«Ты любишь постоянно указывать — мы оба в клубе 0-3, так что я должен был избавиться от этого бремени, ведь было столько неуважения, столько всего было сказано, что они обращались со мной, как с рыжим пасынком», — сказал Усман в эфире подкаста Pound4Pound.

До победы над Бакли Усман проиграл Хамзату Чимаеву и дважды — Леону Эдвардсу.