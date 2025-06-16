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Тренер Махачева: если мы начнём жаловаться на несправедливость UFC, то мы дураки

Тренер Махачева: если мы начнём жаловаться на несправедливость UFC, то мы дураки
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Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, высказался о лишении своего подопечного титула чемпиона UFC в лёгком весе. Напомним, Махачев отказался от титула в лёгком весе из-за перехода в полусредний дивизион.

«Конечно, это всё очень несправедливо. Но если мы начнём жаловаться на несправедливость со стороны UFC, то мы вообще дураки. Смешанные единоборства, в первую очередь, развлекательный вид спорта. Самое важное для них — заработать как можно больше денег.

Если ты не устраиваешь шумиху, не делаешь правильные ходы, то ты не получишь нужные возможности. Давайте посмотрим правде в глаза. Джон Джонс делает правильные для себя вещи», — приводит слова Хавьера Мендеса Submission Radio.

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