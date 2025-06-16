Тренер Махачева: если мы начнём жаловаться на несправедливость UFC, то мы дураки

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, высказался о лишении своего подопечного титула чемпиона UFC в лёгком весе. Напомним, Махачев отказался от титула в лёгком весе из-за перехода в полусредний дивизион.

«Конечно, это всё очень несправедливо. Но если мы начнём жаловаться на несправедливость со стороны UFC, то мы вообще дураки. Смешанные единоборства, в первую очередь, развлекательный вид спорта. Самое важное для них — заработать как можно больше денег.

Если ты не устраиваешь шумиху, не делаешь правильные ходы, то ты не получишь нужные возможности. Давайте посмотрим правде в глаза. Джон Джонс делает правильные для себя вещи», — приводит слова Хавьера Мендеса Submission Radio.