«Я его хейтер». Адесанья — о Бакли
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Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья высказался о седьмом номере рейтинга промоушена в полусреднем весе американце Хоакине Бакли.
«Что-то в нём меня просто чертовски раздражает. Самая крутая вещь, которую он когда-либо делал, — это удар ногой. В какой-то момент я просто в буквальном смысле ушёл, пока он говорил, и ему это не понравилось. С тех пор он пошёл против меня, но чёрт бы побрал этого чувака. Может быть, я его хейтер», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале FREESTYLEBENDER.
В минувшее воскресенье Бакли провёл поединок с Камару Усманом на турнире UFC on ESPN 69 и проиграл единогласным решением судей.
UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли
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