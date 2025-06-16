«Я его хейтер». Адесанья — о Бакли

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья высказался о седьмом номере рейтинга промоушена в полусреднем весе американце Хоакине Бакли.

«Что-то в нём меня просто чертовски раздражает. Самая крутая вещь, которую он когда-либо делал, — это удар ногой. В какой-то момент я просто в буквальном смысле ушёл, пока он говорил, и ему это не понравилось. С тех пор он пошёл против меня, но чёрт бы побрал этого чувака. Может быть, я его хейтер», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале FREESTYLEBENDER.

В минувшее воскресенье Бакли провёл поединок с Камару Усманом на турнире UFC on ESPN 69 и проиграл единогласным решением судей.