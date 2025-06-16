KSI устроил борцовский челлендж для рекордсмена UFC

Известный рэпер Оладжиде Олайинка Уильямс «Джей-Джей» Олатунджи, более известный как KSI, провёл челлендж для 38-летнего бывшего обладателя чемпионского пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американца Деметриуса Джонсона.

По условиям испытания Джонсон должен был справиться с условиями фулл-маунта от рэпера.

Примечательно, что Джонсон успешно выбрался из этой ситуации буквально за несколько секунд без видимых усилий.

Деметриусу Джонсону 38 лет. Американец выступал в промоушене UFC с 2011 по 2018 год. На его счету 11 последовательных защит титула, он является рекордсменом по этому показателю.