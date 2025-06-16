«Ничего связанного с MMA или UFC». Аспиналл и Пимблетт посетили мурал, посвящённый Тому

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл и 30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт посетили мурал, посвящённый Тому.

«На ней нет ничего, что имело бы какое-либо отношение к UFC или MMA», — сказал Аспиналл.

Аспиналл к настоящему моменту принял участие в 18 поединках, в которых одержал 15 побед, 12 из которых были добыты нокаутом, и потерпел три поражения.

Пимблетт — восьмой номер рейтинга промоушена Даны Уайта в лёгком весе. На его счету 23 победы при трёх поражениях. Последний свой поединок провёл 13 апреля против Майкла Чендлера и одержал победу техническим нокаутом.