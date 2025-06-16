«У моего ребёнка такой диагноз». Аспиналл — о помощи людям с аутизмом

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл объяснил, какой благотворительностью хочет заниматься.

«Хочу больше заниматься благотворительностью. Хочу больше заниматься помощью людям с аутизмом, потому что у моего сына такой диагноз. Я хочу выделить финансирование, чтобы вы могли размещать в общественных местах материалы, предназначенные для людей с аутизмом, поскольку я знаю, каково это — находиться в общественном месте с таким ребёнком», — сказал Аспиналл на YouTube-канале Tom Aspinall Official.

Том Аспиналл к настоящему моменту принял участие в 18 поединках, в которых одержал 15 побед (12 из них были добыты нокаутом), и потерпел три поражения.