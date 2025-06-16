«Должно быть прослушал моё видео». Мухаммад — о победе Усмана над Бакли

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад прокомментировал бывшего лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории и чемпиона этого же дивизиона Камару Усмана над Хоакином Бакли на турнире UFC on ESPN 69.

«Он вышел на ринг и доказал, что всё ещё способен на это. Он по-прежнему находится в топ-дивизионе с лучшими парнями в мире, и он выглядел хорошо. Он действовал очень умно, рано провёл тейкдаун. Должно быть, он прослушал моё видео, в котором я дал ему ключи к победе. Потому нужно было остановить Бакли пораньше. Его необходимо поразить в ранней стадии боя», — приводит слова Мухаммада издание MMAJunkie.