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«Должно быть прослушал моё видео». Мухаммад — о победе Усмана над Бакли

«Должно быть прослушал моё видео». Мухаммад — о победе Усмана над Бакли
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад прокомментировал бывшего лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории и чемпиона этого же дивизиона Камару Усмана над Хоакином Бакли на турнире UFC on ESPN 69.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

«Он вышел на ринг и доказал, что всё ещё способен на это. Он по-прежнему находится в топ-дивизионе с лучшими парнями в мире, и он выглядел хорошо. Он действовал очень умно, рано провёл тейкдаун. Должно быть, он прослушал моё видео, в котором я дал ему ключи к победе. Потому нужно было остановить Бакли пораньше. Его необходимо поразить в ранней стадии боя», — приводит слова Мухаммада издание MMAJunkie.

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