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Тренер Махачева рассказал, сколько боёв проведёт Ислам до завершения карьеры

Тренер Махачева рассказал, сколько боёв проведёт Ислам до завершения карьеры
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Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Ислама Махачева, сообщил, что в планах у россиянина ещё три боя до завершения карьеры.

«Я ожидаю, что мы увидим Ислама ещё, возможно, в трёх боях», — сказал Хавьер Мендес в эфире Submission Radio.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.

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