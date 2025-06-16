Тренер Махачева рассказал, сколько боёв проведёт Ислам до завершения карьеры

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Ислама Махачева, сообщил, что в планах у россиянина ещё три боя до завершения карьеры.

«Я ожидаю, что мы увидим Ислама ещё, возможно, в трёх боях», — сказал Хавьер Мендес в эфире Submission Radio.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 14 побед в лёгком весе.