Опубликованы гонорары бойцов, участвовавших в турнире UFC on ESPN 69

Атлетическая комиссия штата Джорджия опубликовала зарплатную ведомость бойцов, принявших участие в турнире UFC on ESPN 69, который прошёл в ночь на 15 июня в Атланте.

Участники главного бой вечера — Камару Усман и Хоакин Бакли — получили по $ 300 тыс. и $ 150 тыс. соответственно. Зарплата Камару приведена без бонуса за победу над Хоакином.

Роуз Намаюнас (победительница) — Миранда Маверик — $ 500 тыс. ($ 250 тыс. за бой и $ 250 тыс. за победу) и $ 150 тыс.

Эдмен Шахбазян (победитель) — Андре Петроски — $ 186 тыс. ($ 93 тыс. + $ 93 тыс.) и $ 100 тыс.

Раони Барселос (победитель) — Коди Гарбрандт — $ 275 тыс. и $ 102 тыс. ($ 51 тыс. + $ 51 тыс.)

Алонзо Менифилд (победитель ) — Умар Си — $ 250 тыс. ($ 125 тыс. + $ 125 тыс.) и $ 26 тыс.