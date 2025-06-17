«Был суперамериканцем. Посмотрел фильм о бен Ладене». О'Мэлли — о мотивации на UFC 316

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли рассказал о своей мотивации на турнир UFC 316, где он встретился в реванше с действующим чемпионом дивизиона американо-грузином Мерабом Двалишвили и проиграл удушающий приёмом в концовке третьего раунда.

«Они сказали, что Трамп будет там… Я чувствовал себя суперамериканцем. За пару недель до боя посмотрел документальный фильм об Усаме бен Ладене и почувствовал себя настоящим американцем. Я подумал: «Давайте побьём этого маленького русского, или маленького грузина, или кого там ещё», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.