Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Был суперамериканцем. Посмотрел фильм о бен Ладене». О'Мэлли — о мотивации на UFC 316

«Был суперамериканцем. Посмотрел фильм о бен Ладене». О'Мэлли — о мотивации на UFC 316
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли рассказал о своей мотивации на турнир UFC 316, где он встретился в реванше с действующим чемпионом дивизиона американо-грузином Мерабом Двалишвили и проиграл удушающий приёмом в концовке третьего раунда.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли

«Они сказали, что Трамп будет там… Я чувствовал себя суперамериканцем. За пару недель до боя посмотрел документальный фильм об Усаме бен Ладене и почувствовал себя настоящим американцем. Я подумал: «Давайте побьём этого маленького русского, или маленького грузина, или кого там ещё», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Материалы по теме
«Должно быть, прослушал моё видео». Мухаммад — о победе Усмана над Бакли
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android