«Был суперамериканцем. Посмотрел фильм о бен Ладене». О'Мэлли — о мотивации на UFC 316
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли рассказал о своей мотивации на турнир UFC 316, где он встретился в реванше с действующим чемпионом дивизиона американо-грузином Мерабом Двалишвили и проиграл удушающий приёмом в концовке третьего раунда.
UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
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Шон О'Мэлли
«Они сказали, что Трамп будет там… Я чувствовал себя суперамериканцем. За пару недель до боя посмотрел документальный фильм об Усаме бен Ладене и почувствовал себя настоящим американцем. Я подумал: «Давайте побьём этого маленького русского, или маленького грузина, или кого там ещё», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.
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