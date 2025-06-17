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«Хотел, чтобы он взял микрофон и вызвал меня». Мухаммад разочарован в Усмане

«Хотел, чтобы он взял микрофон и вызвал меня». Мухаммад разочарован в Усмане
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад рассказал о своём разочаровании из-за нежелания бывшего лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории и чемпиона этого же дивизиона Камару Усмана встретиться с Белалом на ринге.

«Я разочарован. Хотелось, чтобы он взял микрофон и вызвал меня на поединок. Я думаю, что наш бой единственный, который имеет смысл. Если вы говорите о дивизионе, то у нас есть история. Мы постоянно обмениваемся колкостями. Это бой с явным претендентом №1.

Он один из кандидатов на пояс, но я первый в очереди. Я по-прежнему на вершине. Так что давайте сделаем это. Я думаю, вы могли бы выбрать дату, время и место, и я буду готов к этому», — приводит слова Мухаммада издание MMAJunkie.

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