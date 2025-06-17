Член Зала славы WWE Марк Генри: Леброн выше Джордана по баскетбольным навыкам

53-летний бывший американский пауэрлифтер, олимпийский тяжелоатлет, стронгмен и рестлер Марк Генри, известный по своим выступлениям в популярном промоушене World Wreslting Entertainment (WWE) и член Зала славы этой федерации, объяснил, почему четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс лучше как игрок, чем легендарный Майкл Джордан.

«Я ставлю Леброна выше Джордана только из-за его баскетбольных способностей. Джордан был лучшим бомбардиром, но если бы Леброн был в игре и они оба были в расцвете сил, то Леброн был бы просто более крупным парнем. Он бы задирал Майкла.

Конечно, Майкл был силён, но если бы ему пришлось толкать парня весом более 120 кг, я думаю, всё было бы по-другому. Представьте, что Карл Мэлоун мог бы играть так, как выступает Леброн, — вот кто такой Джеймс. Это Карл Мэлоун, который играет как защитник, и у него есть способность делать передачи, как у Мэджика и Стоктона», — приводит слова Генри издание Fadeaway World.