Видео: Двалишвили раскидал фанатам одежду, стоя спиной к ним для честности

34-летний американо-грузинский боец, действующий обладатель чемпионского титула промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили на встрече с фанатами разбрасывал со сцены футболки и толстовки, отвернувшись спиной к поклонникам для честности.

К настоящему моменту грузинский спортсмен занимает вторую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь звёздному россиянину Исламу Махачеву.

Свой последний поединок Двалишвили провёл в ночь на 8 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке, США, где встретился в реванше с американцем Шоном О'Мэлли и защитил свой пояс благодаря удушающему приёму.