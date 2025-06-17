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Видео: Двалишвили раскидал фанатам одежду, стоя спиной к ним для честности

Видео: Двалишвили раскидал фанатам одежду, стоя спиной к ним для честности
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34-летний американо-грузинский боец, действующий обладатель чемпионского титула промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Мераб Двалишвили на встрече с фанатами разбрасывал со сцены футболки и толстовки, отвернувшись спиной к поклонникам для честности.

К настоящему моменту грузинский спортсмен занимает вторую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, уступая лишь звёздному россиянину Исламу Махачеву.

Свой последний поединок Двалишвили провёл в ночь на 8 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке, США, где встретился в реванше с американцем Шоном О'Мэлли и защитил свой пояс благодаря удушающему приёму.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили (W) — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
SUB
Шон О'Мэлли
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