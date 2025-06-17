Майк Тайсон обратился к экс-президенту «ПСЖ» Бьетри, у которого болезнь Шарко

58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон обратился к 81-летнему французскому бывшему спортивному директору канала Channel+ и президенту футбольного клуба «ПСЖ» Шарлю Бьетри после того, как стало известно о том, что у Бьетри болезнь Шарко — Мари — Тута.

«Шарль! Это твой старый друг Майк Тайсон, я слышал, что ты болен. Мне очень жаль. Мы тебя ждём. Я желаю тебе скорейшего выздоровления. Я люблю тебя, брат мой».

Болезнь Шарко — Мари — Тута (ШМТ), или наследственная моторно-сенсорная нейропатия, при которой больные страдают от слабости и атрофии мышц дистальных отделов конечностей, деформации стоп и кистей, у них наблюдается снижение сухожильных рефлексов, изменение походки, потеря чувствительности в конечностях. В основе клинических проявлений болезни лежит поражение двигательных и чувствительных периферических нервных волокон.