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Майк Тайсон обратился к экс-президенту «ПСЖ» Бьетри, у которого болезнь Шарко

Майк Тайсон обратился к экс-президенту «ПСЖ» Бьетри, у которого болезнь Шарко
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58-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон обратился к 81-летнему французскому бывшему спортивному директору канала Channel+ и президенту футбольного клуба «ПСЖ» Шарлю Бьетри после того, как стало известно о том, что у Бьетри болезнь Шарко — Мари — Тута.

«Шарль! Это твой старый друг Майк Тайсон, я слышал, что ты болен. Мне очень жаль. Мы тебя ждём. Я желаю тебе скорейшего выздоровления. Я люблю тебя, брат мой».

Болезнь Шарко — Мари — Тута (ШМТ), или наследственная моторно-сенсорная нейропатия, при которой больные страдают от слабости и атрофии мышц дистальных отделов конечностей, деформации стоп и кистей, у них наблюдается снижение сухожильных рефлексов, изменение походки, потеря чувствительности в конечностях. В основе клинических проявлений болезни лежит поражение двигательных и чувствительных периферических нервных волокон.
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