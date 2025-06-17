Дана Уайт назвал цель UFC, которой промоушен ещё не достиг

55-летний американский предприниматель, президент Ultimate Fighting Championship (UFC), крупнейшей в мире организации по смешанным единоборствам, Дана Уайт назвал цель промоушена, которая на данный момент ещё не достигнута.

«Я достигну своей цели, когда UFC будет транслироваться в прямом эфире во всех странах мира», — сказал Уайт на YouTube-канале Jazzys World TV.

Уайт является также владельцем Power Slap, соревнований по пощёчинам, которые дебютировали в январе 2023 года и ранее транслировались на канале TBS.

3 апреля 2023 года компания Endeavor (переименованная из WME-IMG) объявила о сделке, в результате которой рестлинг-промоушен WWE объединился с UFC и образовал новую публичную компанию TKO. Уайт теперь занимает должность главного исполнительного директора UFC.