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Видео: Илия Топурия сыграл в футбол

Видео: Илия Топурия сыграл в футбол
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28-летний топовый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, являющийся бывшим чемпионом промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулёгком весе (до 66 кг), сыграл в футбол со своими друзьями.

На данный момент Топурия занимает третью строчку официального рейтинга UFC в полулёгком весе и четвёртую строчку среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Напомним, испано-грузинский спортсмен перешёл из полулёгкого дивизиона в лёгкий, сдав свой пояс. Он проведёт бой за вакантный пояс UFC в лёгкой весовой категории с его бывшим обладателем — американцем Чарльзом Оливейрой — в главном событии турнира UFC 317, который пройдёт 28 июня в Лас-Вегасе, США.

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